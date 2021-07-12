SMM для шаблона на TemplateMonster

Соц. сети на английском.

Есть детальный гайд от маркетплейса. Для примера часть 1

https://helpdesk.templatemonster.com/how-to-promote-products-on-templatemonster-with-social-media/

Так же есть дизайнер, который может делать банеры и т.д если это будет нужно. Или вы сами это делаете.

Все другое можно обсудить.