Ищется SMM-специалист для ведения страниц в Instagram, Facebook, ВКонтакте и YouTube. Задачи включают создание контент-плана, написание постов, оформление сторис и разработку видеороликов. Требуется ежедневная работа с постами, историями и видео. Цели: привлечение подписчиков, повышение вовлеченности и узнаваемости ТМ. Опыт от 2 лет и примеры успешных проектов обязательны.
SMM для инстаграм страницы
Добрый день. Необходимо ведение инстаграм страницы: придумывание постов, написание/выставление их, придумывание/выставление актуальных сторис, создание эфективных рекламных кампаний для набора подписчиков. Тематика: юридическая проверка обьектов недвижимости.
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