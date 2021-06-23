Создание рекламы для instagram

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт6 заявок946 просмотров

Добрый день. Хотим настроить рекламу в instagram для собственной темы на opencart. Сам instagram unicoding_opencart_theme. Ссылки на шаблоны, которые хотели бы продвигать через instagram http://clothes.teambelarus.net/, http://cosmetics.teambelarus.net/, http://electronics.teambelarus.net/, http://food.teambelarus.net/. Сайт, где все шаблоны темы размещены https://unicoding.by/shop. Регионы Европа, СНГ. Язык рекламы: русский и английский. Бюджет пока 3500 руб. Прошу откликаться только тех, кто готов работать по факту выполненных работ, либо крайний случай - по безопасной сделке. 

Opencart
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VadimProgr
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