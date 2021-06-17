Контент для аккаунта инстаграм и его публикация (детские кровати)

Нужно составить и запланировать (в смм планер или аналогичной программе) контент план на месяц для аккаунта интернет магазина детских кроватей-машин

Посты: 15 штук (публикация через день)

Сторис: 2-3 в день (получается около 75 штук)

Перед началом работы требуется согласование (примерный общий план тем постов и сторис и несколько примеров постов и сторис).