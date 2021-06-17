Разработать и внедрить в работу кейс для привлечения клиентов. Привлечение необходимо вести на 2 проекта: 1. Сайт знакомств. 2. Многоязычная социальная сеть. Целевая аудитория: мужчины от 25 ...
Контент для аккаунта инстаграм и его публикация (детские кровати)
Нужно составить и запланировать (в смм планер или аналогичной программе) контент план на месяц для аккаунта интернет магазина детских кроватей-машин
Посты: 15 штук (публикация через день)
Сторис: 2-3 в день (получается около 75 штук)
Перед началом работы требуется согласование (примерный общий план тем постов и сторис и несколько примеров постов и сторис).
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