Запись к психологу - оплата за лид

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Закрыт2 заявки370 просмотров

Платим за лиды - запись к психологу,

Психологический центр с большим опытом работы.

Гео - весь мир.

Размер оплаты зависит от качества лидов

Мы заинтересованны в долгосрочном сотрудничестве

В откликах просьба писать опыт и предполагаемое кол-во лидов.

4 года назад
mrmoose
Рамиль 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

Иван
 
24 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 отзывов
4 года назад