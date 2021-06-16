Разработать и внедрить в работу кейс для привлечения клиентов. Привлечение необходимо вести на 2 проекта: 1. Сайт знакомств. 2. Многоязычная социальная сеть. Целевая аудитория: мужчины от 25 ...
Запись к психологу - оплата за лид
Платим за лиды - запись к психологу,
Психологический центр с большим опытом работы.
Гео - весь мир.
Размер оплаты зависит от качества лидов
Мы заинтересованны в долгосрочном сотрудничестве
В откликах просьба писать опыт и предполагаемое кол-во лидов.
Заявки фрилансеров
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