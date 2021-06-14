Нужно искать аккаунты instagram по заранее заданным критериям из заранее заготовленного мной списка аккаунтов (это будут как правило подписчики каких-то аккаунтов в инстаграм). Среди критериев, к примеру, город, пол, ...
Рекламная кампания Facebook
Необходимо провести рекламную кампанию в FB и инстаграм, целью которой является регистрация целевой аудитории на День открытых дверей в международной школе, расположенной в Черногории, г. Будва. День открытых дверей проводится online.
Регистрация на день открытых дверей осуществляется на специально созданной странице - http://adriaticcollege.ru/
ЦА: Родители, желающие дать детям образование в программе международного бакалавриата (IB DP), признаваемой большим количеством университетов по всему миру (для поступления в зарубежные университеты). Возраст детей 16-18 лет (10-11 класс). Русскоязычная аудитория.
Особенности предложения: Школа находится за пределами России - в Черногории, г. Будва (это и плюс и в какой-то степени минус); Относительно невысокая цена обучения, по сравнению с аналогичными предложениями в школах России.
В качестве рекламных материалов могут быть использованы готовые видео материалы (ещё запишем пару с конкретным рекламным предложением):
https://www.youtube.com/watch?v=sBya4Hh408A
https://www.youtube.com/watch?v=ebjCdMmafzA&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=Ajll_f8Gyx0
https://www.youtube.com/watch?v=-H17uc8QiNI
Мероприятие назначено на 26 или 30 июля. Рекламная кампания будет проходить в течение 3-4 недель.
Пожалуйста, укажите стоимость работ и, возможно, прогнозируемый результат. Если будут вопросы, готов отвечать в личных сообщениях.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Социальные сети (SMM и SMO)13 заявокЗакрыт4 года назад
- $30
Необходимо реализовать внедрение серверного определения событий от Facebook на конструкторе Tilda.Социальные сети (SMM и SMO)1 заявкаЗакрыт4 года назад
Здравствуйте, нужно написать 8 постов. Тема строительная. По контент-плану. Пару-тройка постов продажные, 5 постов полезных (необходимо будет собрать информацию в интернете) пример поста - https://www.instagram.com/p/COvRm6gMqvl/ Если умееете красиво оформлять - напишите об ...Социальные сети (SMM и SMO)19 заявокЗакрыт4 года назад
Проект - продажа строительных материалов. Информацию, темы нужно искать смостоятельно. Задача - прогрев клиентов. Напишите стоимость, портфолио.Социальные сети (SMM и SMO)11 заявокЗакрыт4 года назад
Доброго дня! Необходимо создать первоначальное оформление для ленты инстаграм, 9 постов. Можно пдф, желательно в канве. Требования - опыт, портфолио, современный подход. Напишите стоимость работы, сроки, примеры работ.Социальные сети (SMM и SMO)21 заявкаЗакрыт4 года назад
Есть 4 аккаунта, объем наполнения по 1 посту в день - материалы предоставляем. Продвижение - привлечение подписчиков из 1 города МО ДзержинскийСоциальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно написать 5 постов в Инстаграмм, на тему переезда в новостройку и ремонта тамСоциальные сети (SMM и SMO)14 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. Нужен SMM специалист для запуска нового проекта на facebook, instagram и linkedin (тематика IT, Маркетинг, Реклама) Вполне вероятно, что я не очень силен в услугах SMM, поэтому хотелось бы ...Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт4 года назад
есть аккаунт,полностью пустой. необходимо оформить с 0. тематика - покерный онлайн клубСоциальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт4 года назад
Вот перечень меня интересующих работ для старта ,просьба рассмотреть и выставить ценник на эти работы. 1. Подготовка и постинг 10-15 публикаций в едином корпоративном стиле: - рекламные; 1.3. Отрисовка баннеров, разработка описаний ...Социальные сети (SMM и SMO)1 исполнительЗавершен4 года назад