Рекламная кампания Facebook

Необходимо провести рекламную кампанию в FB и инстаграм, целью которой является регистрация целевой аудитории на День открытых дверей в международной школе, расположенной в Черногории, г. Будва. День открытых дверей проводится online.

Регистрация на день открытых дверей осуществляется на специально созданной странице - http://adriaticcollege.ru/

ЦА: Родители, желающие дать детям образование в программе международного бакалавриата (IB DP), признаваемой большим количеством университетов по всему миру (для поступления в зарубежные университеты). Возраст детей 16-18 лет (10-11 класс). Русскоязычная аудитория.

Особенности предложения: Школа находится за пределами России - в Черногории, г. Будва (это и плюс и в какой-то степени минус); Относительно невысокая цена обучения, по сравнению с аналогичными предложениями в школах России.

В качестве рекламных материалов могут быть использованы готовые видео материалы (ещё запишем пару с конкретным рекламным предложением):

https://www.youtube.com/watch?v=sBya4Hh408A

https://www.youtube.com/watch?v=ebjCdMmafzA&t=51s

https://www.youtube.com/watch?v=Ajll_f8Gyx0

https://www.youtube.com/watch?v=-H17uc8QiNI

Мероприятие назначено на 26 или 30 июля. Рекламная кампания будет проходить в течение 3-4 недель.

Пожалуйста, укажите стоимость работ и, возможно, прогнозируемый результат. Если будут вопросы, готов отвечать в личных сообщениях.