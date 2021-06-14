Написать 8 постов для инстаграм

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт19 заявок746 просмотров

Здравствуйте, нужно написать 8 постов.

Тема строительная.

По контент-плану.

Пару-тройка постов продажные, 5 постов полезных (необходимо будет собрать информацию в интернете) пример поста - https://www.instagram.com/p/COvRm6gMqvl/ 

Если умееете красиво оформлять - напишите об этом тоже.

Напишите стоимость, сроки, портфолио (желательно в инстаграм, но можно и просто копирайт/рерайт).

4 года назад
prodvi2
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