Нужен SMM-специалист (запуск проекта с нуля)

Здравствуйте.

Нужен SMM специалист для запуска нового проекта на facebook, instagram и linkedin

(тематика IT, Маркетинг, Реклама)

Вполне вероятно, что я не очень силен в услугах SMM, поэтому хотелось бы услышать именно от Вас план действий и список задач, которые может выполнить хороший SMM специалист.

В команде есть опытный интернет-маркетолог, дизайнер и копирайтер.

Предлагайте свой план и чек за работу.