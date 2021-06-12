Нужен SMM-специалист (запуск проекта с нуля)

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт7 заявок662 просмотра

Здравствуйте.

Нужен SMM специалист для запуска нового проекта на facebook, instagram и linkedin

(тематика IT, Маркетинг, Реклама)

Вполне вероятно, что я не очень силен в услугах SMM, поэтому хотелось бы услышать именно от Вас план действий и список задач, которые может выполнить хороший SMM специалист.

В команде есть опытный интернет-маркетолог, дизайнер и копирайтер. 

Предлагайте свой план и чек за работу.

4 года назад
lexgromoff
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