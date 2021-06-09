Ведение инстаграм аккаунта

$140
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт30 заявок676 просмотров

Добрый день!

Необходимо вести инстаграм страницу(с нуля). Тематика - ПП десерты.

Долгосрочная работа. Ежедневная работа над аккаунтом.

Если вы инициативный и творческий человек, пишите, обсудим детали.

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Тестовый пост

Постинг 3-4 в неделю.

Сторис от 4х в день.

Создание визуального стиля ленты.

Создание контент плана.

Подбор блогеров

В прогрессе таргет реклама

Конкурсы, игры, розыгрыши.

Проработка стратегии

Воронки продаж

Требования:

Опыт успешного SMM-продвижения от года, с портфолио.

Работа со сторис. Наложение фонов, музыкальное сопровождение.

Правильно формулировать смысл, оперировать в текстах конкретикой, уметь писать продающие тексты.

Чувство стиля, понимание основ дизайна, работа в редакторах.

Профессиональное владение инструментами инстаграм.

В общем полное ведение аккаунта

От нас:

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