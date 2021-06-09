Ниша- онлайн-школа для молодых мам, продаем обучающие курсы Задачи -создать с нуля инстаграм -наполнить контентом: фото предоставим, но нужна будет помощь в разработки общего оформления -регулярное создание креативов, написание постов ...
Ведение инстаграм аккаунта
Добрый день!
Необходимо вести инстаграм страницу(с нуля). Тематика - ПП десерты.
Долгосрочная работа. Ежедневная работа над аккаунтом.
Если вы инициативный и творческий человек, пишите, обсудим детали.
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Тестовый пост
Постинг 3-4 в неделю.
Сторис от 4х в день.
Создание визуального стиля ленты.
Создание контент плана.
Подбор блогеров
В прогрессе таргет реклама
Конкурсы, игры, розыгрыши.
Проработка стратегии
Воронки продаж
Требования:
Опыт успешного SMM-продвижения от года, с портфолио.
Работа со сторис. Наложение фонов, музыкальное сопровождение.
Правильно формулировать смысл, оперировать в текстах конкретикой, уметь писать продающие тексты.
Чувство стиля, понимание основ дизайна, работа в редакторах.
Профессиональное владение инструментами инстаграм.
В общем полное ведение аккаунта
От нас:
Фотоматериал
Заявки фрилансеров
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