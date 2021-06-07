Выгрузить лайки поста инстаграмма (около 18 000 штук)

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Закрыт2 заявки365 просмотров

Имеется пост инстаграмм, в открытой группе, которая мне не принадлежит. Пост имеет около 18 000 лайков. Нужно их получить. Хотел бы, чтобы аватары лайкнувших были скачаны вместе с лайками, для последующего просмотра оффлайн.

Хочу получить всё в формате html-таблицы:

аватар | имя | логин

Оплачиваю только за качественный результат после его проверки. Возможна безопасная сделка. Пожалуйста, откликайтесь если уверены в своих силах.

HTML
4 года назад
AndrewT
Андрей 
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Был
18 минут назад

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