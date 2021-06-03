Найти инстаграм-блогеров для рекламы книг (Украина)

$40
  1. Биржа фриланса
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Закрыт8 заявок481 просмотр

Нужно найти в целом 20, на ваш взгляд, самых эффективных с точки зрения продаж блогеров в украинском инстаграме для рекламы книг интернет-магазина. На данный момент хотелось бы прорекламировать книгу для дизайнеров и кулинарную книгу. По 10 блогеров в каждой тематике. Цель - продажи. Рекламировать хотелось бы товар на сайте, инстаграм-страница пока в планах.

4 года назад
fitz
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Заявки фрилансеров

Александра
 
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Андрей
 
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