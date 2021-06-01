Ищу специалиста по раскрутке в соц.сетях

Я занимаюсь созданием поздравительного и видео в память видео. Очень много примеров работ. Мне нужен человек который хорошо знает, где и как можно в кратчайшие сроки найти свою целевую аудиторию. Страницы у меня почти во всех соц.сетях есть, но результата нет.

Кто разбирается в этом и готов помочь в развитии, пишите.

Мой бюджет скуден, пока нет заказов, по этому на ранних порах готова потратить не более 500рублей за какой-то результат.