Ищу специалиста по раскрутке в соц.сетях

  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт11 заявок570 просмотров

Я занимаюсь созданием поздравительного и видео в память видео. Очень много примеров работ. Мне нужен человек который хорошо знает, где и как можно в кратчайшие сроки найти свою целевую аудиторию. Страницы у меня почти во всех соц.сетях есть, но результата нет.

 Кто разбирается в этом и готов помочь в развитии, пишите.

Мой бюджет скуден, пока нет заказов, по этому на ранних порах готова потратить не более 500рублей за какой-то результат.

4 года назад
musicpodarok8
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