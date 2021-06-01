Перенести товары с сайта на ВК

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Закрыт7 заявок672 просмотра

С сайта - http://spektorshoes.com.ua/

Залить все товары в группу ВК в фотоальбомы (с описанием и ценой) 

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В отклике укажите стоимость за один вид работы или за 2 сразу. По сайту можете оценить кол-во позиций и объем. 

4 года назад
trent_dj
Андрей 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Яков
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
140 отзывов(-2)
4 года назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Лаша
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Зуфар
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Павел
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Виталий
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад