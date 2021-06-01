Перенести товары с сайта на ВК

С сайта - http://spektorshoes.com.ua/

Залить все товары в группу ВК в фотоальбомы (с описанием и ценой)

Также залить в товары ВК

В отклике укажите стоимость за один вид работы или за 2 сразу. По сайту можете оценить кол-во позиций и объем.