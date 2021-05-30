Фильтрация аккаунтов instagram из списка по критериям

Здравствуйте! Нужно искать аккаунты instagram по заранее заданным критериям из заранее

заготовленного мной списка аккаунтов (это будут как правило подписчики

каких-то аккаунтов в инстаграм). Среди критериев, к примеру, город, пол,

возраст.

Обязательно нужно будет в ручную проверять каждый профиль. В подписчики профилей влезать не надо. Далее рассылать никому

ничего не нужно.

Необходим только список со ссылками на аккаунты, подходящие по критерям.

Средняя конверсия в найденные аккаунты — 1-2%. Т.е. находятся примерно 10 из

1000. На проверку одного аккаунта в среднем уходит 1-3 секунды.

Кол-во которое нужно будет ещё проработать 1млн+

Есть 2 варианта оплаты:

1-й — 0,2$ ~ 5 грн за аккаунт

2-й — 0,0005$ ~ 0,015 грн за каждый проверенный аккаунт + 0,1$ ~ 2.5 грн за подходящий найденный

Это за 1000 аккаунтов 0,5$ по-любому и 1$, если были найдены 10 аккаунтов (1% от 1000)

В совокупности в таком случае за час работы Вы получаете примерно 1,5$ ~ 40 гривен Стабильность работы не критична. Каждый работает в своём темпе.