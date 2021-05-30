Всем привет уважаемые специалисты, нужна платная часовая консультация с хорошей оплатой, ищу эксперта своего дела с большим опытом, нужен SMM таргетолог по направлению продажа ...
Фильтрация аккаунтов instagram из списка по критериям
Здравствуйте! Нужно искать аккаунты instagram по заранее заданным критериям из заранее
заготовленного мной списка аккаунтов (это будут как правило подписчики
каких-то аккаунтов в инстаграм). Среди критериев, к примеру, город, пол,
возраст.
Обязательно нужно будет в ручную проверять каждый профиль. В подписчики профилей влезать не надо. Далее рассылать никому
ничего не нужно.
Необходим только список со ссылками на аккаунты, подходящие по критерям.
Средняя конверсия в найденные аккаунты — 1-2%. Т.е. находятся примерно 10 из
1000. На проверку одного аккаунта в среднем уходит 1-3 секунды.
Кол-во которое нужно будет ещё проработать 1млн+
Есть 2 варианта оплаты:
1-й — 0,2$ ~ 5 грн за аккаунт
2-й — 0,0005$ ~ 0,015 грн за каждый проверенный аккаунт + 0,1$ ~ 2.5 грн за подходящий найденный
Это за 1000 аккаунтов 0,5$ по-любому и 1$, если были найдены 10 аккаунтов (1% от 1000)
В совокупности в таком случае за час работы Вы получаете примерно 1,5$ ~ 40 гривен Стабильность работы не критична. Каждый работает в своём темпе.
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