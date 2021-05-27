Ведение Инстаграм (тур. товары)

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Социальные сети (SMM и SMO)
Закрыт19 заявок607 просмотров

Задача: Провести первичное наполнение товарами (основных - около 30, всего - 50) и информацией, оформить и в дальнейшем вести инстаграм на ежемесячной основе основе (разработать календарь публикаций, выклыдывать посты, сторис)

Ищу того, кто имеет опыт ведения продающего профиля. Если вы имели опыт работы в этой нише - это будет большим плюсом. Даже если ниша другая - приложите наиболее релевантные кейсы.

С меня - фотографии, видео, помощь. С вас - креативность, продающий копирайтинг, ответственность.

Инстаграм со стартовой аудиторией есть, но требует доработки.

P.S.

Спасибо, что дочитали. Обязательно напишите, что именно и в каком объёме вы будете делать в течение месяца за указанную сумму.

бюджет обсуждаем, зависит от объёма работы, но не может быть в несколько раз больше

Указывайте телеграм в ответе, спасибо!

4 года назад
siemensfn1
Антон 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Настя
 
20 лет
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
4 года назад
Филипп
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Дарья
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Юлия
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Максим
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Мария
 
38 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Зуфар
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Ирина
 
61 год
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
53 отзыва(-1)
4 года назад
Сая
 
22 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Денис
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Даниил
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Рома
 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
4 года назад
Александр
 
41 год
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
140 отзывов(-2)
4 года назад
ТОП-10
Социальные сети (SMM и SMO)
Игорь
 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
4 года назад
Марина
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Карина
 
23 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Святослав
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Валерий
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
8 часов назад
92 отзыва
4 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)
Андрей
 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
23 минуты назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Социальные сети (SMM и SMO)