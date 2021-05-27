Ведение Инстаграм (тур. товары)

Задача: Провести первичное наполнение товарами (основных - около 30, всего - 50) и информацией, оформить и в дальнейшем вести инстаграм на ежемесячной основе основе (разработать календарь публикаций, выклыдывать посты, сторис)

Ищу того, кто имеет опыт ведения продающего профиля. Если вы имели опыт работы в этой нише - это будет большим плюсом. Даже если ниша другая - приложите наиболее релевантные кейсы.

С меня - фотографии, видео, помощь. С вас - креативность, продающий копирайтинг, ответственность.

Инстаграм со стартовой аудиторией есть, но требует доработки.

P.S.

Спасибо, что дочитали. Обязательно напишите, что именно и в каком объёме вы будете делать в течение месяца за указанную сумму.

бюджет обсуждаем, зависит от объёма работы, но не может быть в несколько раз больше

Указывайте телеграм в ответе, спасибо!