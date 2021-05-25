Необходимо оживить Инстаграмм репетитора по математике. Оплата по откликам по договорённости. Instagram.com/lysenko_repetitor. Большой работы не требуется. Стоимость одного привлечённого клиента 1500-2000 рублей.
Менеджер инстаграм
Ищем активных менеджеров по работе в Инстаграм. Необходимые качества:•усидчивость•активность•наблюдательность•внимание к деталямОт 2х часов в день!!!Работа подойдёт как для студентов так и для мам в декрете Можно совмещать с учёбой/работойВсему обучаем!!!Поделимся наработанными материалами и важными советамиОбеспечим постоянную поддержку в ходе работыОт Вас только желание зарабатывать🔥
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