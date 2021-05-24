Ведение Инстаграм аккаунта

Нужен smm специалист инстаграм для длительного сотрудничества.

Задача - получение заявок на корпусную мебель (кухни, шкафы, гардеробные)

Тематика - мебель на заказ в Самаре.

Фото и видео контент будет частично предоставлятся.

Отвечать в директ не требуется, таргет не требуется.

Сейчас есть аккаунт, нужно продолжить его ведение.

Если у вас есть интерес к проекту, то пришлите п-та ваше портфолио, опишите как видите выполнение задачи и стоимость этих услуг.