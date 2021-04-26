altavista777

Требуется разработка дизайна лендинга "Кухни на заказ" на 20 экранов в Figma. Необходимо прорисовать макеты для десктопа (1920px) и мобильной версии (320px), включая страницу Спасибо, всплывающие формы и мобильное меню. Бюджет и сроки обсуждаемы.
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$480
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
3
безопасных платежей
- Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужен smm специалист инстаграм для длительного сотрудничества. Задача - получение заявок на корпусную мебель (кухни, шкафы, гардеробные) Тематика - мебель на заказ в Самаре. Фото и видео контент будет частично предоставлятся. ...Социальные сети (SMM и SMO)30 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Необходимо сверстать ЛП по макету Figma, 15 блоков, 20тыс. px высота, отдельно страница Спасибо сетка бутстрап 5.0, html+css+js. Адаптивный дизайн, работающий по всем разрешениям от 320px до 1920px. Прорисовано ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день! Необходимо создать дизайн лендинга на 15 экранов по ТЗ в фигме. Адаптивный дизайн, макс 1920px, мин 320px, проработанная версия для мобильников. Отдельно экран Спасибо, форму Оставить заявку, меню для мобильников ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Отзывы фрилансеров
$480
10 баллов
3 года назад
Figma
Спасибо Сергею за проект, очень приятно и удобно работать, немного замечаний и моментальная оплата )
Ответный отзыв
Только закончили работу с Владимиром по дизайну лэндинга. Хочу выразить благодарность за отличную работу и за спокойное выполнение всех замечаний. Могу с уверенностью рекомендовать Владимира, как профессионала высокого класса. Дизайн делает быстро и супер качественно! Обязательно обращусь снова
$150
10 баллов
4 года назад
BootstrapCSSFigmaHTMLJavaScript
Спасибо Сергею за сотрудничество! Были с моей стороны задержки по веским причинам, к этому отнесся с пониманием. Рекомендую как отличного заказчика! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество ...
Ответный отзыв
Рекомендую Уланбека как ответственного верстальщика. Серьезно подошел к непростой задаче и справился со всеми возникающими по ходу сложностями. Доволен работой, буду сотрудничать дальше
$290
10 баллов
4 года назад
Figma
Благодарю Сергея за возможность принять участие в интересном проекте. Правильный заказчик: четкое понимание сути вопроса, своевременные и "по делу" комментарии и корректировки. Рекомендую! Буду рада помочь с новым проектом!) Обращайтесь.
Ответный отзыв
Марина отличный вебдизайнер - очень интересные решения, качество работы на высоте. Правки практически не требовались, а те что были - выполнялись быстро и так как было необходимо. Все время на шаг впереди и как будто чувствовала, что было нужно мне.