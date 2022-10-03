Дизайн лендинга "Кухни на заказ"

Добрый день!

Необходимо создать дизайн лендинга на 20 экранов по ТЗ в фигме.

Прорисовать дизайн для десктопа и мобильной версии. Ширина макета 1920px (1600 контентная часть), мобильная 320px.

Отдельно страницу Спасибо, всплывающие формы, меню для мобильников.

Если в ближайшее время у вас будет время на проект, прошу оставить отклик и ссылку на портфолио.

Отправлю ТЗ, бюджет обсуждаемый, предлагайте свою цену и сроки реализации проекта.