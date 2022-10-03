Дизайн лендинга "Кухни на заказ"

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Завершен53 заявки1137 просмотров

Добрый день!

Необходимо создать дизайн лендинга на 20 экранов по ТЗ в фигме.

Прорисовать дизайн для десктопа и мобильной версии. Ширина макета 1920px (1600 контентная часть), мобильная 320px.

Отдельно страницу Спасибо, всплывающие формы, меню для мобильников.

Если в ближайшее время у вас будет время на проект, прошу оставить отклик и ссылку на портфолио.

Отправлю ТЗ, бюджет обсуждаемый, предлагайте свою цену и сроки реализации проекта.

Figma
3 года назад
altavista777
Сергей 
48 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

design-o0
Владимир 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
3 года назад
$480
12 дней
Escrow
Только закончили работу с Владимиром по дизайну лэндинга. Хочу выразить благодарность за отличную работу и за спокойное выполнение всех замечаний. Могу с уверенностью рекомендовать Владимира, как профессионала высокого класса. Дизайн делает быстро и супер качественно! Обязательно обращусь снова
Спасибо Сергею за проект, очень приятно и удобно работать, немного замечаний и моментальная оплата )

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