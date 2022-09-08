Кейс проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт17 заявок379 просмотров

Здравствуйте!

Ищу человека, который сможет помочь мне оформить мои кейсы для сайта-визитки.

Кейсы буду расположены на сайте daniil-begma.com

В кейфах приветствуется минимализм.

3 года назад
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Заявки фрилансеров

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