Web-design

Меня зовут Юлия, и я — веб-дизайнер.

Постоянно улучшаю свои навыки и слежу за трендами в мире дизайна.

Люблю современный минималистичный дизайн сайтов, лендингов, интерфейсов, баннеров.

Разработаю привлекательный и эффективный дизайн, отвечающий потребностям вашего бизнеса, в оговорённые сроки, а так же подготовлю макет в лучшем виде для дальнейшей его верстки и продвижения. Грамотно составляю дизайн-системы, обосновываю цветовые и композиционные решения.

Стоимость

Лендинг от $170 за 8 блоков

Корпоративный сайт\сайт-визитка от $200

Интернет-магазин от $350

В стоимость входят адаптивы для смартфонов, ведь сейчас более 60% посетителей заходят на сайты с мобильных устройств. Если вдруг вам понадобится больше адаптивных решений — с радостью их проработаю.

Я работаю по предоплате 50%

Это позволит планировать время на задачу и создаст комфортные условия сотрудничества с обеих сторон.

Для веб-дизайна я использую Figma;Мои работы https://www.behance.net/31482ed6