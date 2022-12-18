Меня зовут Юлия, и я — веб-дизайнер.
Постоянно улучшаю свои навыки и слежу за трендами в мире дизайна.
Люблю современный минималистичный дизайн сайтов, лендингов, интерфейсов, баннеров.
Разработаю привлекательный и эффективный дизайн, отвечающий потребностям вашего бизнеса, в оговорённые сроки, а так же подготовлю макет в лучшем виде для дальнейшей его верстки и продвижения. Грамотно составляю дизайн-системы, обосновываю цветовые и композиционные решения.
Стоимость
Лендинг от $170 за 8 блоков
Корпоративный сайт\сайт-визитка от $200
Интернет-магазин от $350
В стоимость входят адаптивы для смартфонов, ведь сейчас более 60% посетителей заходят на сайты с мобильных устройств. Если вдруг вам понадобится больше адаптивных решений — с радостью их проработаю.
Я работаю по предоплате 50%
Это позволит планировать время на задачу и создаст комфортные условия сотрудничества с обеих сторон.
Для веб-дизайна я использую Figma;Мои работы https://www.behance.net/31482ed6
Портфолио
- Интернет-магазин ювелирных украшений15 просмотров
- Лэндинг косметологу20 просмотров
- Интернет-магазин косметики12 просмотров
- Интернет-магазин детской одежды17 просмотров
- Лэндинг для косметолога8 просмотров