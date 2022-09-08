Сделать шаблон внутренней страницы для работающего лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок415 просмотров

Сайт достаточно простой. Собран на WordPress. Есть макет внутренней страницы (одна картинка, 4-5 полей с небольшим текстом, 2 окошка для ссылок, которые будут копировать посетители сайта). Есть ТЗ.

Обязательно пишите приблизительную цену и сроки выполнения работы.

WordPress
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natubernat
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