Требуется разработать дизайн корпоративного сайта для компании, занимающейся железнодорожными перевозками в Китай. Дизайн должен быть адаптивным и соответствовать предоставленному примеру. Подробности в ТЗ.
Сделать шаблон внутренней страницы для работающего лендинга
Сайт достаточно простой. Собран на WordPress. Есть макет внутренней страницы (одна картинка, 4-5 полей с небольшим текстом, 2 окошка для ссылок, которые будут копировать посетители сайта). Есть ТЗ.
Обязательно пишите приблизительную цену и сроки выполнения работы.
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