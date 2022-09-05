Требуется разработать дизайн корпоративного сайта для компании, занимающейся железнодорожными перевозками в Китай. Дизайн должен быть адаптивным и соответствовать предоставленному примеру. Подробности в ТЗ.
Дизайн сайта
Необходимо обновить дизайн корпоративного сайта. Ссылка на сайт: http://new.isotope-cmr.com
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