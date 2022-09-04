Макет для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен28 заявок564 просмотра

Нужно сделать проект для сайта, по блокам есть виденье, не обязательно уникальный дизайн, слепить все нужно в https://www.figma.com/

3 года назад
guest_16621278383224
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

topalumarina
Марина 
38 лет
3 года в сервисе
Была
3 месяца назад
3 года назад
$37
3 дня
Escrow
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Заявки фрилансеров

Гаухар
 
24 года
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topalumarina
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