Требуется разработка дизайна одностраничного сайта по консалтингу. Необходимо создать прототип, внести изменения и идеи, а также разработать мобильную версию. Проект включает внутренние вкладки, такие как контакты и наши проекты. Ожидается профессиональный подход и внимание к деталям для создания привлекательного и удобного сайта.