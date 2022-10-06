Веб дизайн

Привет, меня зовут Илья. Я работаю в сфере веб дизайна, могу нарисовать вам лендинг или коммерческий сайт, так же рекламные баннеры для вашего магазина. Я новичок в этой сфере, но очень многое уже знаю. Работаю быстро и качественно, не прошу много денег за работу так как только начинаю и создание сайтов для меня это большой кайф, и в этом деле для меня деньги играют не первую роль. Я всегда на связи, стараюсь отвечать на сообщения максимально быстро. Недоразумения исключены, так как к каждому клиенту особенный подход, и я постараюсь сделать все так как вам хочется, правки выполняю быстро, многое уточняю. Вы можете посмотреть еще несколько моих работ на Behance (ilyaortega), так же вы можете связаться со мной в телеграм @ilyaortega, отвечаю максимально быстро в любой день недели. Уверен, что вам стоит выбрать именно меня.