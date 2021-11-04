Web Designer · UI/UX

Я творческий и целеустремленный веб-дизайнер с опытом работы над различными проектами. Я стремлюсь создавать дизайнерские решения, которые не только эстетически привлекательны, но и функциональны и удобны для пользователей.

Я люблю свою работу и увлечен ею, поэтому постоянно слежу за последними тенденциями и инновациями в области веб-дизайна. Я стремлюсь к постоянному росту и развитию в своей профессии и готов изучать новые инструменты и технологии.

Я умею работать в команде и общаться с клиентами, всегда стараюсь понять их нужды и потребности, чтобы создать для них лучший дизайн. Я открыт для критики и обратной связи, чтобы улучшить свою работу и достичь наилучших результатов.

Мои навыки управления временем и планирования позволяют мне эффективно работать над несколькими проектами одновременно и соблюдать сроки. Я ответственный и дисциплинированный человек, всегда готовый много работать и самосовершенствоваться.

Контакты

linkedin: https://www.linkedin.com/in/nikita-dovaltsov-0509321b9/

Telegram: @nikita_dovaltsov

Email: [email protected]

Behance: https://www.behance.net/nikita_dovaltsov