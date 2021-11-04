nikdovaltsov

Никита nikdovaltsov

 
23 годаБеларусь/Минск
2 года на фриланс-бирже
Был
5 часов назад
Web Designer · UI/UX

Я творческий и целеустремленный веб-дизайнер с опытом работы над различными проектами. Я стремлюсь создавать дизайнерские решения, которые не только эстетически привлекательны, но и функциональны и удобны для пользователей.

Я люблю свою работу и увлечен ею, поэтому постоянно слежу за последними тенденциями и инновациями в области веб-дизайна. Я стремлюсь к постоянному росту и развитию в своей профессии и готов изучать новые инструменты и технологии.

Я умею работать в команде и общаться с клиентами, всегда стараюсь понять их нужды и потребности, чтобы создать для них лучший дизайн. Я открыт для критики и обратной связи, чтобы улучшить свою работу и достичь наилучших результатов.

Мои навыки управления временем и планирования позволяют мне эффективно работать над несколькими проектами одновременно и соблюдать сроки. Я ответственный и дисциплинированный человек, всегда готовый много работать и самосовершенствоваться.

Контакты

linkedin: https://www.linkedin.com/in/nikita-dovaltsov-0509321b9/

Telegram: @nikita_dovaltsov

Email: [email protected]

Behance: https://www.behance.net/nikita_dovaltsov

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$20
средняя цена заказа
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нет постоянных заказчиков
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Отзывы заказчиков
guest_16440568811439
2 года в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
2 года назад
Сделать дизайн футболки
Хорошо и ответственно выполнил заказ
Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
cms
36 летЛитва
15 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$15
10 баллов
2 года назад
Сделать баннер 468х80
Работа выполнена, работой доволен
Связь, ТЗ, все на высшем уровне! Рекомендую как надежного и адекватного заказчика.
Ответный отзыв
barscompani
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$15
10 баллов
2 года назад
Сделать 10 видео для инстаграм mp4
Никита отлично справился с поставленной задачей, обрезал видео, поменял звук а также вставил наш логотип в нужные места в видео, все согласно ТЗ и очень быстро за 1 день! Рекомендую как грамотного и ответственного исполнителя!
Елена очень грамотный заказчик, с удовольствием поработал бы с ней ещё! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Cyxik
57 летУкраина
3 года в сервисе
Был
месяц назад
$5
10 баллов
2 года назад
Дизайн ,сделать логотип и банер
Отличный специалист , доступные цены . Рекомендую
Супер заказчик! Рекомендую к сотрудничеству. Все было грамотно, от поставленной задачи до внесения корректировок. Оплата вовремя.
Ответный отзыв
venaman
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
$1
10 баллов
2 года назад
Сделать фото с инфографикой.
Безоговорочно рекомендую! Все было качественно и в срок. В дальнейшем буду сотрудничать по необходимости.
Коммуникация, оплата, все супер!
Ответный отзыв