Необходимо разработать графическую карточку товара для платформы Вайлдберрис. Включает в себя обработку фотографий и создание инфографики для привлечения внимания покупателей.
Обработка фотографий18 заявок
Закрыт
3 года назад
Необходимо разработать графическую карточку товара для платформы Вайлдберрис. Включает в себя обработку фотографий и создание инфографики для привлечения внимания покупателей.
Требуется обработка нескольких фотографий для создания продающих изображений, которые будут использованы в карточке товара на Wildberries. Необходимо учесть требования платформы для повышения привлекательности товара.
Требуется перевести и исправить фото с инфографикой на английском языке на русский в Фотошопе. Основное внимание уделить качеству обработки, чтобы результат не потерял первоначальную четкость и информативность.
Добрый день. Необходимо написать уникальный текст описания товара, используя ключевые слова. Текст должен быть не более 1000 символов.