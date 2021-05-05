venaman

Юрий venaman

 
39 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать графическую карточку товара для Вайлдберрис

    Необходимо разработать графическую карточку товара для платформы Вайлдберрис. Включает в себя обработку фотографий и создание инфографики для привлечения внимания покупателей.

    Обработка фотографий18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Карточка товара Wildberries

    Требуется обработка нескольких фотографий для создания продающих изображений, которые будут использованы в карточке товара на Wildberries. Необходимо учесть требования платформы для повышения привлекательности товара.

    Обработка фотографий10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать фото с инфографикой.

    Требуется перевести и исправить фото с инфографикой на английском языке на русский в Фотошопе. Основное внимание уделить качеству обработки, чтобы результат не потерял первоначальную четкость и информативность.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

nikdovaltsov
Никита 
24 года
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$1
10 баллов
4 года назад
Сделать фото с инфографикой.
Коммуникация, оплата, все супер!
Безоговорочно рекомендую! Все было качественно и в срок. В дальнейшем буду сотрудничать по необходимости.
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