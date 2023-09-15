Дизайн для сайта

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Завершен65 заявок798 просмотров

Необходимо сделать редизайн сайта для частного образовательного учреждения (Школа программирования).

Действующий дизайн не устраивает, ссылку кину в личку.

Ориентировочный объем страниц 12-15.

3 года назад
doslab
Булат 
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Выбранный исполнитель

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