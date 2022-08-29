Изменить дизайн на обменнике, движок WordPress

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок384 просмотра

Необходимо по минимуму изменить шаблон на обменнике

Изменить фон всего сайта

Изменить колоны 

Изменить иконки и другие по мелочи детали

Кто сможет сделать за сутки , ожидаю Ваших предложений.

WordPress
3 года назад
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Заявки фрилансеров

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