UI/UX designer & Graphic designer

Привет, я - Мадина! и я рад Вас приветствовать в своем профиле.

Для меня каждый проект уникален. Поэтому я не стремлюсь использовать стандартные решения. Однако, по желанию заказчика, такой вариант также не исключается.

Работаю с графическими программами:

Adobe Illustrator, Adobe XD,Adobe Photoshop, Figma

Опыт в дизайне- более 1 года

При сотрудничестве со мной Вы получаете:

- Удобный дизайн, с интуитивно понятным интерфейсом

- Работу до желаемого результата

- Оперативный отклик на возникшие вопросы по проекту

- Соблюдение сроков и ответственный подход к работе

Вы можете посмотреть мои работы в behance с помощью Xon2075 логина

И я здесь новая но с хорошим опитом UI/UX design

Я рада ответить на любые ваши вопросы