UI/UX designer & Graphic designer
Привет, я - Мадина! и я рад Вас приветствовать в своем профиле.
Для меня каждый проект уникален. Поэтому я не стремлюсь использовать стандартные решения. Однако, по желанию заказчика, такой вариант также не исключается.
Работаю с графическими программами:
Adobe Illustrator, Adobe XD,Adobe Photoshop, Figma
Опыт в дизайне- более 1 года
При сотрудничестве со мной Вы получаете:
- Удобный дизайн, с интуитивно понятным интерфейсом
- Работу до желаемого результата
- Оперативный отклик на возникшие вопросы по проекту
- Соблюдение сроков и ответственный подход к работе
Вы можете посмотреть мои работы в behance с помощью Xon2075 логина
И я здесь новая но с хорошим опитом UI/UX design
Я рада ответить на любые ваши вопросы
Портфолио
- UI-дизайн для landing page18 просмотров
- UI-дизайн для мобильного приложения29 просмотров
- UI-дизайн для сайта16 просмотров