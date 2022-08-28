Требуется редизайн существующего сайта на WordPress. Основное внимание уделить улучшению юзабилити и адаптивному дизайну. Ожидаются предложения по бюджету и примеры выполненных работ. Верстка может быть выполнена как заказчиком, так и исполнителем.
Сделать стильный лендинг "детейлинг авто"
У нас есть свой детейлинг а так же мойка под названием "717 Customs" но сайта нет. Нужен грамотный ленд чтобы был максимальный CTR ;) Задание. Главные условия! не важно какой у тебя опыт и какой ты мастер на все руки, главное чтобы был свежий стильный дизайн и смог быстро вносить правки и был часто онлайн. В ссылках я оставил вам нашего конкурента, вы должны сделать лучше, жду ваших примеры/варинты/макеты. в ссылках ( это наш прямой конкурент ) rayth.ee/ru/
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