Сделать стильный лендинг "детейлинг авто"

$220
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт69 заявок1004 просмотра

У нас есть свой детейлинг а так же мойка под названием "717 Customs" но сайта нет. Нужен грамотный ленд чтобы был максимальный CTR ;) Задание. Главные условия! не важно какой у тебя опыт и какой ты мастер на все руки, главное чтобы был свежий стильный дизайн и смог быстро вносить правки и был часто онлайн. В ссылках я оставил вам нашего конкурента, вы должны сделать лучше, жду ваших примеры/варинты/макеты. в ссылках ( это наш прямой конкурент ) rayth.ee/ru/

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