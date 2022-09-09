juliapavlova2102

Две подруги, два дизайнера, одна рабочая пара.
Добрый день)
Увидели вашу вакансию, хотели бы предложить вам свои услуги в качестве дизайнеров.
Нас зовут Ангелина и Юля, мы веб-дизайнеры, работаем в паре чуть больше 6 месяцев. За это время успели поработать с клиентами напрямую и через студии предоставляющие услуги дизайна. Работу ведем при помощи Figma и Adobe Photoshop.
О нас:
1. Исполнительны, быстро и качественно выполняем задачи.
2. Прикладываем все силы, чтобы конечный результат был в несколько раз лучше, чем может ожидать заказчик.
Всегда находимся на связи и хотели бы посотрудничать с вами!
Я против войны в Украине!