juliapavlova2102

Две подруги, два дизайнера, одна рабочая пара.

Добрый день)

Увидели вашу вакансию, хотели бы предложить вам свои услуги в качестве дизайнеров.

Нас зовут Ангелина и Юля, мы веб-дизайнеры, работаем в паре чуть больше 6 месяцев. За это время успели поработать с клиентами напрямую и через студии предоставляющие услуги дизайна. Работу ведем при помощи Figma и Adobe Photoshop.

О нас:

1. Исполнительны, быстро и качественно выполняем задачи.

2. Прикладываем все силы, чтобы конечный результат был в несколько раз лучше, чем может ожидать заказчик.

Всегда находимся на связи и хотели бы посотрудничать с вами!