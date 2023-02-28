Shkurko

Дмитрий Шкурко Shkurko

 
27 летУкраина/Чернигов
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Web / UI/UX and Product Designer

Реализую решение исходя из реальных потребностей клиента: Интернет магазины, Сайты компаний, Landing Page, Платформы, Мобильные приложения.

??Создаю присутствие в Digital

Привет

Многолетний опыт работы помогает мне находить лучшие решения в каждом конкретном случае, любой проект для меня - это возможность повысить собственный уровень.

Качественный Digital-продукт создается на базе стратегии, креатива и технологий.

Я хорошо чувствую баланс между формой и функцией, умею следовать правилам и нарушать их. Это помогает преодолеть порог цинизма людей, пробиваться сквозь информационный шум и решать задачи брендов и компаний.

Создаю дизайн, а так же помогаю в решении проблем:

  • Разработка макетов сайта,

  • Дизайн интерфейсов,

  • Разработка мобильных приложений,

  • Редизайн сайтов,

  • Создание баннеров и креативов,

  • Разработка фирменного стиля,

  • Дизайн логотипов,

  • Дизайн полиграфии,

  • Создание адаптивных версий,

  • Провожу аналитику и аудит который поможет выявить сильные и слабые стороны вашего продукта и сделать его лучше.

!!Портфолио

Behance

Dribbble

!Веду блог и делюсь своим опытом с новичками в Instagram

Ссылка где можно посмотреть

Разработал:

40+ Веб проектов. 3 Платформы. 2 Приложения. 100+ Аудитов. 20+ Редизайн. 4 работ в Продукте.

О сотрудничестве:

  • Живое общение залог успешного сотрудничества.

  • Всегда можем пообщаться в скайпе или по телефону.

  • Работаю по минимальной предоплате 50$.

  • Каждый этап утверждается с заказчиком.

  • Правки бесплатно.

  • Провожу бриф и помогаю совместно составить ТЗ.

  • Гарантирую выполнения работы в оговоренный срок.

  • Создаю и оказываю поддержку твоих проектов по более выгодной цене.

!!! Обсуждаю заказ с удовольствием

Всегда готов обсудить заказ не только в переписке, но и голосом или по видеосвязи. Телеграм, скайп, зум - как вам удобно. Такой формат общения помогает лучше узнать друг друга и попасть в ваши вкусы и интересы. Давайте созвонимся и все обсудим!

Всегда на связи

(viber, what’s app, skype, zoom)

!! Мои счета

Visa / MasterCard / USDT

Редизайн сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
средняя цена заказа
24%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
ТОП-50
Дизайн сайтов
Портфолио
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Отзывы заказчиков
guest_16428713961288
США
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$80
10 баллов
10 месяцев назад
Дизайн сайта
Дмитрий очень классно и самое главное быстро справился с работой. Всегда можно было без всяких проблем выйти на связь и обсудить проект. Очень рекомендую к сотрудничеству.
Очень классная задача, всегда быстрая обратная связь, как в мессенджере так и созвониться быстро и доступно. Детально изложена задача с референсами и примерами. Рекомендую!
Ответный отзыв
PITON_009
21 годБеларусь
год в сервисе
Был
9 месяцев назад
$50
10 баллов
10 месяцев назад
Ищу дизайнера
Дмитрий – тот дизайнер, которого очень часто не хватает для оперативной работы в сайтостроении. Все вопросы по моему проекту решались оперативно и граммотно. Чувствуется профессиональный подход и вкус. Умение тактично подсказать лучшие варианты в решении поставленной задачи, позволило мне в кратчайшие сроки закончить свой проект. Благодарю Дмитрия и лучшие рекомендации ему!
Отличный заказчик, всегда на связи, хорошее описание задачи, быстрая оплата, рекомендую!
Ответный отзыв
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$75
10 баллов
10 месяцев назад
Дизайн сайта
Грамотный специалист, быстро решил проблему, подробно все описал, всегда был на связи и отвечал на все вопросы. Приятно было работать, рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик. Хороший проект, отличная постановка задачи. Приятная коммуникация. Рекомендую!
Ответный отзыв
Aleksov
24 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
15 часов назад
$20
10 баллов
10 месяцев назад
Дизайн страницы
Грамотная коммуникация и быстрое выполнение задачи! Дмитрий смог выручить на большом проекте и выполнил все поставленные задания в срок.
Все прошло отлично! Быстрая связь, рекомендую!
Ответный отзыв
ifr0st
Денис 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$60
10 баллов
2 года назад
Дизайн веб-формы
С задачей справился
Хороший заказчик, рекомендую.
Ответный отзыв
Дизайн сайтов
7 отзывов
$5/час
от $50от 1 дня
#40
Дизайн интерфейсов и игр
нет отзывов
$10/час
от $80от 1 дня
#160
Дизайн мобильных приложений
нет отзывов
$10/час
от $80от 1 дня
#376