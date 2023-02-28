Web / UI/UX and Product Designer

Реализую решение исходя из реальных потребностей клиента: Интернет магазины, Сайты компаний, Landing Page, Платформы, Мобильные приложения.

??Создаю присутствие в Digital

Привет

Многолетний опыт работы помогает мне находить лучшие решения в каждом конкретном случае, любой проект для меня - это возможность повысить собственный уровень.

Качественный Digital-продукт создается на базе стратегии, креатива и технологий.

Я хорошо чувствую баланс между формой и функцией, умею следовать правилам и нарушать их. Это помогает преодолеть порог цинизма людей, пробиваться сквозь информационный шум и решать задачи брендов и компаний.

Создаю дизайн, а так же помогаю в решении проблем:

Разработка макетов сайта,

Дизайн интерфейсов,

Разработка мобильных приложений,

Редизайн сайтов,

Создание баннеров и креативов,

Разработка фирменного стиля,

Дизайн логотипов,

Дизайн полиграфии,

Создание адаптивных версий,

Провожу аналитику и аудит который поможет выявить сильные и слабые стороны вашего продукта и сделать его лучше.

!!Портфолио

Behance

Dribbble

!Веду блог и делюсь своим опытом с новичками в Instagram

Ссылка где можно посмотреть

Разработал:

40+ Веб проектов. 3 Платформы. 2 Приложения. 100+ Аудитов. 20+ Редизайн. 4 работ в Продукте.

О сотрудничестве:

Живое общение залог успешного сотрудничества.

Всегда можем пообщаться в скайпе или по телефону.

Работаю по минимальной предоплате 50$.

Каждый этап утверждается с заказчиком.

Правки бесплатно.

Провожу бриф и помогаю совместно составить ТЗ.

Гарантирую выполнения работы в оговоренный срок.

Создаю и оказываю поддержку твоих проектов по более выгодной цене.

!!! Обсуждаю заказ с удовольствием

Всегда готов обсудить заказ не только в переписке, но и голосом или по видеосвязи. Телеграм, скайп, зум - как вам удобно. Такой формат общения помогает лучше узнать друг друга и попасть в ваши вкусы и интересы. Давайте созвонимся и все обсудим!

Всегда на связи

Telegram: https://t.me/shkurko_win

Мобильный: +38 093 82 59 533

(viber, what’s app, skype, zoom)

!! Мои счета

Visa / MasterCard / USDT