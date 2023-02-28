Реализую решение исходя из реальных потребностей клиента: Интернет магазины, Сайты компаний, Landing Page, Платформы, Мобильные приложения.
??Создаю присутствие в Digital
Привет
Многолетний опыт работы помогает мне находить лучшие решения в каждом конкретном случае, любой проект для меня - это возможность повысить собственный уровень.
Качественный Digital-продукт создается на базе стратегии, креатива и технологий.
Я хорошо чувствую баланс между формой и функцией, умею следовать правилам и нарушать их. Это помогает преодолеть порог цинизма людей, пробиваться сквозь информационный шум и решать задачи брендов и компаний.
Создаю дизайн, а так же помогаю в решении проблем:
Разработка макетов сайта,
Дизайн интерфейсов,
Разработка мобильных приложений,
Редизайн сайтов,
Создание баннеров и креативов,
Разработка фирменного стиля,
Дизайн логотипов,
Дизайн полиграфии,
Создание адаптивных версий,
Провожу аналитику и аудит который поможет выявить сильные и слабые стороны вашего продукта и сделать его лучше.
!!Портфолио
Behance
Dribbble
!Веду блог и делюсь своим опытом с новичками в Instagram
Разработал:
40+ Веб проектов. 3 Платформы. 2 Приложения. 100+ Аудитов. 20+ Редизайн. 4 работ в Продукте.
О сотрудничестве:
Живое общение залог успешного сотрудничества.
Всегда можем пообщаться в скайпе или по телефону.
Работаю по минимальной предоплате 50$.
Каждый этап утверждается с заказчиком.
Правки бесплатно.
Провожу бриф и помогаю совместно составить ТЗ.
Гарантирую выполнения работы в оговоренный срок.
Создаю и оказываю поддержку твоих проектов по более выгодной цене.
!!! Обсуждаю заказ с удовольствием
Всегда готов обсудить заказ не только в переписке, но и голосом или по видеосвязи. Телеграм, скайп, зум - как вам удобно. Такой формат общения помогает лучше узнать друг друга и попасть в ваши вкусы и интересы. Давайте созвонимся и все обсудим!
Всегда на связи
Telegram: https://t.me/shkurko_win
Мобильный: +38 093 82 59 533
(viber, what’s app, skype, zoom)
!! Мои счета
Visa / MasterCard / USDT
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