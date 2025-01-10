Здравствуйте! Меня зовут Лиза, мне 23, я веб-дизайнер с 2-х летним опытом работы.
Компетенции
Специализируюсь на web, UX/UI дизайне, рисую макеты в Figma и затем верстаю их в Tilda. Также создаю презентации, гайды и другие подобные продукты, оформляю социальные сети.
Моя узкая специализация – сайты на Tilda. Делаю сайты «под ключ» от маркетингового исследования и написания текстов до дизайна и верстки. Люблю лендинги, где информация подается в форме дружелюбного сторителлинга, где нет агрессивных продаж, информация понятно и просто преподнесена, сразу считывается настроение и любовь основателей к делу.
Мои работы можно посмотреть здесь: https://landlizz.ru/
Подход
Отстаиваю добросовестный подход к работе с полной отдачей как исполнителя, так и заказчика. Я привыкла глубоко погружаться в бизнес. Для этого мне необходимо пообщаться с вами, узнать все о продукте, ЦА, конкурентах и ваших личных ожиданиях, а также провести самостоятельный анализ.
Я за экологичное общение с диалогом и уважительным отношением друг к другу. Не ругаюсь и всегда стараюсь находить компромисс.
Контакты
Конечно, мы можем общаться только сообщениями, но задача решается гораздо лучше и быстрее в процессе диалога - интервью в аудио- или видеоформате.
Пишите мне в Телеграм: @mysterious_37
Также я веду блог в Instagram: land_lizz
Буду рада оказать необходимые услуги с учетом всех ваших предпочтений и поставленной технической задачи!
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