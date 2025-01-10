Сайты под ключ. UX/UI дизайн. Оформление соц. сетей, создание презентаций, баннеров, гайдов.

Здравствуйте! Меня зовут Лиза, мне 23, я веб-дизайнер с 2-х летним опытом работы.

Компетенции

Специализируюсь на web, UX/UI дизайне, рисую макеты в Figma и затем верстаю их в Tilda. Также создаю презентации, гайды и другие подобные продукты, оформляю социальные сети.



Моя узкая специализация – сайты на Tilda. Делаю сайты «под ключ» от маркетингового исследования и написания текстов до дизайна и верстки. Люблю лендинги, где информация подается в форме дружелюбного сторителлинга, где нет агрессивных продаж, информация понятно и просто преподнесена, сразу считывается настроение и любовь основателей к делу.

Мои работы можно посмотреть здесь: https://landlizz.ru/

Подход

Отстаиваю добросовестный подход к работе с полной отдачей как исполнителя, так и заказчика. Я привыкла глубоко погружаться в бизнес. Для этого мне необходимо пообщаться с вами, узнать все о продукте, ЦА, конкурентах и ваших личных ожиданиях, а также провести самостоятельный анализ.

Я за экологичное общение с диалогом и уважительным отношением друг к другу. Не ругаюсь и всегда стараюсь находить компромисс.

Контакты

Конечно, мы можем общаться только сообщениями, но задача решается гораздо лучше и быстрее в процессе диалога - интервью в аудио- или видеоформате.

Пишите мне в Телеграм: @mysterious_37

Также я веду блог в Instagram: land_lizz

Буду рада оказать необходимые услуги с учетом всех ваших предпочтений и поставленной технической задачи!