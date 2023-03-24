Дизайн сайтов
Меня зовут Влад, я дизайнер. Последние 5 лет занимаюсь дизайном. Я закончил несколько дизайн-курсов и продолжаю совершенствовать свои навыки. Я делаю Веб-сайты для бизнеса (компании, магазины, кафе, фитнес клубы, услуги и т.д). Мне важно что бы ваш сайт был не только красивым, но и выполнял ваши задачи. Поэтому каждое решение обсуждаю с заказчиком и объясняю почему сделано именно так. С меня консультация по любым вопросам касаемо дизайна.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Производство мебели2 просмотра
- Сайт под мероприятие7 просмотров
- Ecommerce5 просмотров
- Лендинг для барбершопа11 просмотров
Дизайн сайтов
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от $800
от 20 дней
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $800
от 20 дней
нет рейтинга