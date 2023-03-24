Дизайн сайтов

Меня зовут Влад, я дизайнер. Последние 5 лет занимаюсь дизайном. Я закончил несколько дизайн-курсов и продолжаю совершенствовать свои навыки. Я делаю Веб-сайты для бизнеса (компании, магазины, кафе, фитнес клубы, услуги и т.д). Мне важно что бы ваш сайт был не только красивым, но и выполнял ваши задачи. Поэтому каждое решение обсуждаю с заказчиком и объясняю почему сделано именно так. С меня консультация по любым вопросам касаемо дизайна.