Дизайн сайтов!

Приветствую!

Меня зовут Виталий. Я занимаюсь фрилансом в сфере дизайна. Создавал на заказ логотипы, шапки для YouTube каналов и многое другое. В итоге решил остановиться на создании дизайнов веб сайтов и расти в данном направлении. Мои работы можете посмотреть у меня в портфолио.

Буду рад сотрудничеству, как разовому, так и долгосрочному!

Связь со мной:

+7-747-59-77-407 (Whats'App, Telegram)