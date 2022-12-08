Дизайн сайтов!
Приветствую!
Меня зовут Виталий. Я занимаюсь фрилансом в сфере дизайна. Создавал на заказ логотипы, шапки для YouTube каналов и многое другое. В итоге решил остановиться на создании дизайнов веб сайтов и расти в данном направлении. Мои работы можете посмотреть у меня в портфолио.
Буду рад сотрудничеству, как разовому, так и долгосрочному!
Связь со мной:
+7-747-59-77-407 (Whats'App, Telegram)
Портфолио
- Карточки WILDBERRIES21 просмотр
- Автосалон "TESLA"15 просмотров
- Модульные дома "CRAFT Container's"20 просмотров
- Сайт детейлинга и автомойки12 просмотров
- Интересные работы;)12 просмотров
- Сайт для компании по строительству и продаже ЖК18 просмотров
- Сайт компании по выращиванию органических овощей26 просмотров
- Работа для портфолио .116 просмотров
- Сайт доставки домашнего мороженого14 просмотров