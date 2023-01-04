✨ СДЕЛАЮ ДЛЯ ВАС КРАСИВЫЙ И УДОБНЫЙ ДИЗАЙН ✨

Что я умею делать:

UX/UI дизайн в Figma

Landing page

Сайты

Адаптивы

Логотипы

Фирменные стили

Графический дизайн

 Оплата после завершения работы

 Все правки бесплатно

 Делаю быстро и качественно

 Примеры работ представлены в моем портфолио

 Всегда готова обсудить все интересующие вас вопросы

Обо мне:

- Работаю в сфере графического дизайна на иностранных платформах с 2018 года;

- В данный момент занимаюсь UX/UI веб-дизайном, графическим дизайном, созданием логотипов;

- Работаю в компании "Easy- Life" в Санкт-Петербурге;

- Имею юридическое и лингвистическое образование, окончила художественное училище;

- Всегда рада пообщаться с клиентом, а также буду очень благодарна за отзывы и оценки (:

Мои соцсети:

👋 VK: https://vk.com/id672189979

👋 Telegram: @Obs_Smn

👋 E-mail: [email protected]