✨ СДЕЛАЮ ДЛЯ ВАС КРАСИВЫЙ И УДОБНЫЙ ДИЗАЙН ✨
Что я умею делать:
- UX/UI дизайн в Figma
- Landing page
- Сайты
- Адаптивы
- Логотипы
- Фирменные стили
- Графический дизайн
Оплата после завершения работы
Все правки бесплатно
Делаю быстро и качественно
Примеры работ представлены в моем портфолио
Всегда готова обсудить все интересующие вас вопросы
Обо мне:
- Работаю в сфере графического дизайна на иностранных платформах с 2018 года;
- В данный момент занимаюсь UX/UI веб-дизайном, графическим дизайном, созданием логотипов;
- Работаю в компании "Easy- Life" в Санкт-Петербурге;
- Имею юридическое и лингвистическое образование, окончила художественное училище;
- Всегда рада пообщаться с клиентом, а также буду очень благодарна за отзывы и оценки (:
Мои соцсети:
👋 VK: https://vk.com/id672189979
👋 Telegram: @Obs_Smn
👋 E-mail: [email protected]
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Редизайн сайта для приюта "Ковчег"20 просмотров
- Адаптив сайта для приюта "Ковчег"14 просмотров
- Лендинг для мебельного магазина14 просмотров
- Дизайн приложения для трекинга времени10 просмотров
- Лендинг для строительного материала10 просмотров
- Пример фентези диджитал-иллюстрации9 просмотров
- Пример иллюстрации персонажа8 просмотров
- Пример графической анимации9 просмотров
- Пример иллюстрации персонажа9 просмотров