lesya2708

Алеся lesya2708

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
месяц назад
Разработка дизайна любой сложности👍👍👍Качественно, без срыва сроков и головной боли🔥🔥🔥

Соц.сети и способы связи со мной:

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Обо мне:

Всем привет! Меня зовут Алеся и я UX/UI-дизайнер. Мои услуги: разработка прототипов,дизайна и адаптивов, оформление профилей, чек-листов,презентаций.Нужен дизайн для бизнеса? Пишите. Общий стаж работы более 4 лет. Сотрудничала с израильской клиникой Ассута,API 1Track, Баркаут, Domvil, Oinz, с Дарьей Веледеевой, Инди Гогохия,с гос.органами, с клиентами из Чехии, Испании,США и многими другими. Полное время занимает фриланс. Основной поток заказов получаю с 2 бирж, и через сарафанное радио, имею постоянных клиентов, поэтому всегда заинтересована работать на долгосрочной основе. Постоянные заказчики получают от меня бонусы.Правки выполняю всегда бесплатно согласно техническому заданию. Анализирую ваших конкурентов.Довожу до результата ,который будет вас устраивать полностью. Могу обсудить с вами ваш проект в Zoom или Google Meet. Так же оформлена самозанятым, при необходимости можем работать с вами по договору.

Мои услуги:

  • Интернет магазины

  • Информационные сайты

  • Landing page

  • Сайты-портфолио

  • Дизайн мобильных приложений

  • Обучающие платформы

  • Адаптивность

  • Прототипы

  • Гайды,чек-листы

  • Оформление ленты инстаграм

  • Презентации

Мои гарантии:

?Соблюдение сроков

?Качественная работа

?Разумные цены

?Доброжелательность, конструктивное общение

?Всегда на связи в мессенджерах

?Бесплатные правки и доведение до результата, который вам нужен

?У меня есть знания и понимание UX/UI (я прекрасно понимаю как сделать удобный интерфейс для пользователей)

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

Карта Сбербанка

Карта Тинков

Расчетный счет при работе по договору

Нужен дизайн для бизнеса? Пишите!

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средняя оценка
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процент рекомендаций
#605
рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

guest_16732475687068
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$200
10 баллов
2 года назад
Дизайн сервиса
Спасибо за проделанную работу. Сделала все быстро и качественно, безусловно рекомендую!
Спасибо за проект! Обращайтесь ещё!
Ответный отзыв
ftools
Андрей 
32 года
3 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
$400
10 баллов
2 года назад
Mobile first дизайн для интернет-магазина
Изначально не знал, что хотел и как это будет выглядеть) По итогу получился шикарный дизайн. Алеся грамотный специалист, есть креативное мышление и индивидуальность!!! Всегда была на связи
Спасибо за проект!
Ответный отзыв
efric
57 лет
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$1200
10 баллов
2 года назад
Сайт на структуре artech
Все в порядке, очень терпеливый сотрудник. Конечно рекомендую.
Спасибо за доверие! Хороший заказчик !
Ответный отзыв
efric
57 лет
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$190
10 баллов
3 года назад
Сайт визитка
как всегда прекрасно!
Все супер, продолжаем работать)
Ответный отзыв
efric
57 лет
6 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$240
10 баллов
3 года назад
Сайт-визитка
Быстро и точно, как всегда. Спасибо, Алеся
Спасибо за очередной проект! Обращайтесь!
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