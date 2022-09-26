Разработка дизайна любой сложности👍👍👍Качественно, без срыва сроков и головной боли🔥🔥🔥

Соц.сети и способы связи со мной:

WhatsApp

Telegram

Обо мне:

Всем привет! Меня зовут Алеся и я UX/UI-дизайнер. Мои услуги: разработка прототипов,дизайна и адаптивов, оформление профилей, чек-листов,презентаций.Нужен дизайн для бизнеса? Пишите. Общий стаж работы более 4 лет. Сотрудничала с израильской клиникой Ассута,API 1Track, Баркаут, Domvil, Oinz, с Дарьей Веледеевой, Инди Гогохия,с гос.органами, с клиентами из Чехии, Испании,США и многими другими. Полное время занимает фриланс. Основной поток заказов получаю с 2 бирж, и через сарафанное радио, имею постоянных клиентов, поэтому всегда заинтересована работать на долгосрочной основе. Постоянные заказчики получают от меня бонусы.Правки выполняю всегда бесплатно согласно техническому заданию. Анализирую ваших конкурентов.Довожу до результата ,который будет вас устраивать полностью. Могу обсудить с вами ваш проект в Zoom или Google Meet. Так же оформлена самозанятым, при необходимости можем работать с вами по договору.

Мои услуги:

Интернет магазины

Информационные сайты

Landing page

Сайты-портфолио

Дизайн мобильных приложений

Обучающие платформы

Адаптивность

Прототипы

Гайды,чек-листы

Оформление ленты инстаграм

Презентации

Мои гарантии:

?Соблюдение сроков

?Качественная работа

?Разумные цены

?Доброжелательность, конструктивное общение

?Всегда на связи в мессенджерах

?Бесплатные правки и доведение до результата, который вам нужен

?У меня есть знания и понимание UX/UI (я прекрасно понимаю как сделать удобный интерфейс для пользователей)

Оплата осуществляется одним из удобных способов:

Карта Сбербанка

Карта Тинков

Расчетный счет при работе по договору

Нужен дизайн для бизнеса? Пишите!