Требуется разработка лендинга на платформе Ukit с акцентом на современный стиль и дизайн. Основное внимание уделить созданию продающего сайта и качественному прогреву клиента. Ожидается высокий уровень исполнения и креативный подход.
Сайт-визитка
Сделать сайт визитку.
2 языка, слайды в виде заготовок.
Использование бесплатных картинок из Яндекса/Гугла является причиной для отказа в приемке работы.
Внимательно посмотрите макеты-ТЗ.
Рабочий вариант должен висеть на хостинге как можно скорее. Потом на редактирование будет не менее недели.
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