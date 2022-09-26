Сайт-визитка

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен17 заявок1048 просмотров

Сделать сайт визитку.

2 языка, слайды в виде заготовок.

Использование бесплатных картинок из Яндекса/Гугла является причиной для отказа в приемке работы.

Внимательно посмотрите макеты-ТЗ.

Рабочий вариант должен висеть на хостинге как можно скорее. Потом на редактирование будет не менее недели.

3 года назад
efric
57 лет
7 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Выбранный исполнитель

lesya2708
Алеся 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 дней назад
3 года назад
$240
6 дней
Escrow
Быстро и точно, как всегда. Спасибо, Алеся
Спасибо за очередной проект! Обращайтесь!

Заявки фрилансеров

lesya2708
Алеся 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
5 дней назад
3 года назад
Тимур
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Григорян
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Роман
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Эрик
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Юлия
 
29 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Давит
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
Никита
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Сергей
 
32 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Аедрей
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Жахонгир
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
11 часов назад
17 отзывов
3 года назад
Олександр
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Василь
 
45 лет
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
4 отзыва
3 года назад
Надежда
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
16 часов назад
287 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Медведев
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва(-3)
3 года назад

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