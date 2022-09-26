Требуется специалист для создания двух сайтов «под ключ»: один на английском языке для арабских стран, другой на немецком и французском для Швейцарии. Темы: мода и стиль для первого сайта, фигурное мыло для второго. Знание языков для SEO обязательно, использование переводчиков не приемлемо.