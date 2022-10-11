Лендинг на Ukit

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен4 заявки287 просмотров

Ищу крутого исполнителя лендингов на Ukite! Требование, современный стиль и дизайн, продающий лендинг и качественный прогрев клиента! Пишите в личку

3 года назад
Seavaev
Сергей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

MarinMaxim
Максим 
21 год
3 года в сервисе
Был
4 дня назад
3 года назад
$90
7 дней
Хороший грамотный исполнитель ! Адекватная обратная связь! рекомендую к сотрудничеству!
Описание задачи было понятным, благодаря чему я, как исполнитель, смог быстро приступить к работе. Заказчик всегда был на связи. Могу сказать, что Сергей ответственно подходит к рабочему процессу.

Заявки фрилансеров

Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
8 часов назад
130 отзывов
3 года назад
MarinMaxim
Максим 
21 год
3 года в сервисе
Был
4 дня назад
3 года назад
Надежда
 
24 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Евгений
 
29 лет
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Был
11 часов назад
17 отзывов
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