Изготовить сайт

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок1044 просмотра

ИЩУ ОПЫТНОГО профи.

Последовательно закажу

3-и сайта на разных движках

для разных целей.

Сайт №1.

Многостраничный

сайт-БЛОГ с

каталогом услуг.

Рассмотрю предложения:

- на CMS WordPress;

- на фреймворке Laravel.

ИМЕЮ

- ТЗ, ТТ, Договор.

- Дизайн-макеты всех страниц

выполнены в PSD Photoshop.

ТРЕБОВАНИЯ

Полноценная оптимизация

сайта под SEO-продвижение.

СТРУКТУРА

- три колонки, каталог услуг,

- сайд-бар, фотослайдер,

- отзывы, фото галерея,

- комментарии пользователей,

- интеграция с соц. сетями.

УСЛОВИЯ

Предоплату НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!!!

Принимаю по одной странице.

ОПЛАТА

по факту изготовления

и тестирования

каждой страницы.

Всего 15 типовых страниц.

Всего 15 оплат.

Сроки и цена - договорные.

LaravelWordPress
3 года назад
guest_16400077019014
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

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