Сайт для обучения детей робототехнике на LEGO Mindstorm

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Закрыт6 заявок317 просмотров

Для обучения детей робототехнике на LEGO Mindstorm EV3 45544 45560  модели требуется с офицального сайта https://www.lego.com/en-gb/themes/mindstorms/buildarobot (или другой ресурс если на нем размещена актуальная информация на русском) копипастить информацию на другой ресурс при необходимости перевести на русский информацию на английском структуры сайта не придерживаемся только обучающий материал.   Инструкции по сборке на русском, Описание на русском, СОФТ(оригинал), инструкция к софту на русском, Схемы и картинки не переводить если там общие слова на оригинале, Видеоматериал тоже скачиваем. структуру сайта предлагает исполнитель в зависимости от контента движок должен быть на вордпрессе. Также далее добавляем обучающую информацию про роботов на ардуино с сайта arduino.cc по той же схеме (https://static.chipdip.ru/lib/517/DOC006517380.pdf отсюда инструкции). Cайт создавать один с двумя направлениями. 

WordPress
3 года назад
dimker
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3 года назад

Выбранный исполнитель

ivandetykov
Детюков 
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Сайты «под ключ»
ivandetykov
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