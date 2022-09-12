Требуется помощь в создании галереи на сайте WordPress с использованием Elementor Pro. Необходимо воспроизвести дизайн галереи, как на предоставленной картинке. Ожидается точное соответствие образцу и рекомендации по реализации.
Создать сайт
Создать сайт визитку с возможностью самостоятельного изменения информации и данных.
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