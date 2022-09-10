Сделать сайт под ключ

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Закрыт3 заявки260 просмотров

Здравствуйте, нужен опытный человек который сможет сделать сайт под ключь, на таких языках и сборках как HTML,CSS,SASS,JS или Vue Js, сборка Gulp, php, mysql

CSSHTMLJavaScriptMySQLPHPSASSVue.jsGulp
3 года назад
Redwi
24 года
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месяц назад

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Илья
 
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