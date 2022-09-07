Создать сайт и оптимизировать для крипто-проекта

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Закрыт12 заявок387 просмотров

Создание сайта и дизайна для проекта 

Интересует постоянная работа на долгосрочной основе 

прикрепляю тестовое задание 

3 года назад
guest_16625491893417
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3 года назад

Заявки фрилансеров

Сокольський
 
29 лет
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Был
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Василь
 
28 лет
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Олег
 
37 лет
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Андрей
 
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Вадим
 
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Сайты «под ключ»
Георгий
 
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Диана
 
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