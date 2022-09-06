Создать портал на YII2

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок312 просмотров

Необходимо создать сайт с такой структурой:

Новости

Статьи

Каталог Фирм

Товары

Личный кабинет пользователя (где он может менеджерить указанные выше 4 раздела)

Кабинет Администратора (где он может менеджерить указанные выше разделы,включая зарегистрированных юзеров, ихний контент)

Верстка - https://themeforest.net/item/bizbook-directory-listings-template/25391222

Пример страницы каталога

https://bizbookdirectorytemplate.com/all-category

https://bizbookdirectorytemplate.com/all-listing/automobiles

https://bizbookdirectorytemplate.com/listing/jose-bike-services-center

Пример Товаров:

https://bizbookdirectorytemplate.com/all-products

https://bizbookdirectorytemplate.com/product/cotton-and-accessories

Пример статей и новостей (одинаковые по структуре):

https://bizbookdirectorytemplate.com/news/

https://bizbookdirectorytemplate.com/news-detail/kiribatii-goes-into-first-lockdown-after-covid-flight-cases

Админка юзера

https://bizbookdirectorytemplate.com/dashboard

Ну и админская админка - можно в админке YII2 или можем докупить какой-то темплейт на темлейтфоресте

Интересуют сроки на разрабоку сайта с такой структурой и цена

Понятно, что цена будет плюс-минус и более точно будет после детального тз, но нужно хотя бы порядок цены, чтобы понимать уровень бюджета

Yii
3 года назад
impikassoo
Игорь 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Игорь
 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
20 дней назад
11 отзывов
3 года назад
Алина
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад
Алексей
 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
7 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Лучший разработчик сайтов марта
Денис
 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
6 дней назад
39 отзывов
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Егор
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
5 отзывов(-1)
3 года назад
Детюков
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Створити лендінг на основі pdf-презентації

    Необхідно створити лендінг на основі pdf-презентації з 12 слайдів, які відповідатимуть 12 блокам сайту. Сайт має бути простим, без анімацій та складних функцій. Використовується текст і картинки. Важливо вказати приблизну вартість, терміни виконання та платформу для розробки. Презентація буде надана кандидатам.

    Сайты «под ключ»23 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать страницу Thank-you-page

    Требуется разработать страницу Thank-you-page на сайте, созданном в Wordpress. Необходимо настроить форму обратной связи так, чтобы после отправки отображалась созданная страница с отдельным url. Интересует стоимость и сроки выполнения работы.

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Лендинг для стоматологии

    Требуется разработка одностраничного лендинга для стоматологии. Необходимо создать форму обратной связи с интеграцией в Telegram-бота для получения заявок и возможность подгрузки постов с Instagram. Проект должен быть выполнен без меню, с акцентом на простоту и удобство.

    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать 2 сайта

    Требуется разработка двух простых текстовых сайтов. Первый сайт - электронная книга с главной страницей и 39 внутренними страницами. Включает форму для комментариев. Второй сайт проще: главная страница с фотографией и 3 внутренние страницы. Ищутся креативные исполнители для воплощения идей и дизайна.

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать 1 страничный лендос с 2-3 разделами

    Требуется создать 1-страничный лендинг для модельного агентства с 2-3 разделами. Работа должна быть выполнена на Tilde или другом конструкторе. Идеально для начинающих специалистов, предлагающих хорошее качество за отзыв.

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать сайт

    Требуется программист для создания сайта на платформе Tilda. Имеется готовый дизайн, необходимы навыки программирования для его реализации. Задача включает в себя работу с кодом и адаптацию дизайна под функционал сайта.

    Tilda
    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Лендинг, на каком-то готовом шаблоне

    Требуется разработка лендинга на любом конструкторе или чистом HTML. Основное внимание уделено мобильной адаптации, светлому фону и структуре страницы. Включает шапку с логотипом, форму записи, разделы о коллективе и абонементах, карту и футер. Идеальный результат не требуется, важны согласование и дальнейшие доработки.

    HTML
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сайт/сеть для рекрутинга

    Необходимо создать сайт для рекрутинга с функционалом для трех категорий пользователей: кандидаты, компании и администратор. Кандидаты смогут регистрировать профили, указывать требования к вакансиям и общаться с компаниями. Компании получат возможность публиковать вакансии и вести чат с кандидатами. Администраторы смогут управлять всеми профилями и редактировать контент на сайте.

    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    3 года назад