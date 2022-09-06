Необхідно створити лендінг на основі pdf-презентації з 12 слайдів, які відповідатимуть 12 блокам сайту. Сайт має бути простим, без анімацій та складних функцій. Використовується текст і картинки. Важливо вказати приблизну вартість, терміни виконання та платформу для розробки. Презентація буде надана кандидатам.
Создать портал на YII2
Необходимо создать сайт с такой структурой:
Новости
Статьи
Каталог Фирм
Товары
Личный кабинет пользователя (где он может менеджерить указанные выше 4 раздела)
Кабинет Администратора (где он может менеджерить указанные выше разделы,включая зарегистрированных юзеров, ихний контент)
Верстка - https://themeforest.net/item/bizbook-directory-listings-template/25391222
Пример страницы каталога
https://bizbookdirectorytemplate.com/all-category
https://bizbookdirectorytemplate.com/all-listing/automobiles
https://bizbookdirectorytemplate.com/listing/jose-bike-services-center
Пример Товаров:
https://bizbookdirectorytemplate.com/all-products
https://bizbookdirectorytemplate.com/product/cotton-and-accessories
Пример статей и новостей (одинаковые по структуре):
https://bizbookdirectorytemplate.com/news/
https://bizbookdirectorytemplate.com/news-detail/kiribatii-goes-into-first-lockdown-after-covid-flight-cases
Админка юзера
https://bizbookdirectorytemplate.com/dashboard
Ну и админская админка - можно в админке YII2 или можем докупить какой-то темплейт на темлейтфоресте
Интересуют сроки на разрабоку сайта с такой структурой и цена
Понятно, что цена будет плюс-минус и более точно будет после детального тз, но нужно хотя бы порядок цены, чтобы понимать уровень бюджета
Заявки фрилансеров
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