Необходимо создать сайт с такой структурой:

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Личный кабинет пользователя (где он может менеджерить указанные выше 4 раздела)

Кабинет Администратора (где он может менеджерить указанные выше разделы,включая зарегистрированных юзеров, ихний контент)

Верстка - https://themeforest.net/item/bizbook-directory-listings-template/25391222

Пример страницы каталога

https://bizbookdirectorytemplate.com/all-category

https://bizbookdirectorytemplate.com/all-listing/automobiles

https://bizbookdirectorytemplate.com/listing/jose-bike-services-center

Пример Товаров:

https://bizbookdirectorytemplate.com/all-products

https://bizbookdirectorytemplate.com/product/cotton-and-accessories

Пример статей и новостей (одинаковые по структуре):

https://bizbookdirectorytemplate.com/news/

https://bizbookdirectorytemplate.com/news-detail/kiribatii-goes-into-first-lockdown-after-covid-flight-cases

Админка юзера

https://bizbookdirectorytemplate.com/dashboard

Ну и админская админка - можно в админке YII2 или можем докупить какой-то темплейт на темлейтфоресте

Интересуют сроки на разрабоку сайта с такой структурой и цена

Понятно, что цена будет плюс-минус и более точно будет после детального тз, но нужно хотя бы порядок цены, чтобы понимать уровень бюджета