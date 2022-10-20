Требуется разработка одностраничного лендинга для стоматологии. Необходимо создать форму обратной связи с интеграцией в Telegram-бота для получения заявок и возможность подгрузки постов с Instagram. Проект должен быть выполнен без меню, с акцентом на простоту и удобство.
Создать страницу Thank-you-page
Необходимо создать на сайте страницу Thak-you-page и настроить форму обратной связи так, чтобы пользователю отражалась созданная страница с отдельным url. Сайт создан в Wordpress.
Интересует цена и сроки.
Выбранный исполнитель
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