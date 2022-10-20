Создать страницу Thank-you-page

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Завершен6 заявок985 просмотров

Необходимо создать на сайте страницу Thak-you-page  и настроить форму обратной связи так, чтобы пользователю отражалась созданная страница с отдельным url. Сайт создан в Wordpress.

Интересует цена и сроки.

WordPress
3 года назад
vikaborisevich
31 год
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

delai_horosho
Владислав 
33 года
9 лет в сервисе
Был
6 дней назад
3 года назад
$9
1 день
Escrow
Быстрое и четкое исполнение. Рекомендую!
Все хорошо.

Заявки фрилансеров

Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Детюков
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Герман
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 дня назад
32 отзыва(-1)
3 года назад
delai_horosho
Владислав 
33 года
9 лет в сервисе
Был
6 дней назад
3 года назад
Антон
 
31 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
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3 года назад
Максим
 
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