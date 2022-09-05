Требуется программист для создания сайта на платформе Tilda. Имеется готовый дизайн, необходимы навыки программирования для его реализации. Задача включает в себя работу с кодом и адаптацию дизайна под функционал сайта.
Создать 1 страничный лендос с 2-3 разделами
Нужны начинающие специалисты, задача: построить сайт на Tilde(бриф анкету-мини сайт на 1 страницу и пару вкладок) или любом другом сервисе конструктора за хороший отзыв. Ниша модельное агенство
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка лендинга на любом конструкторе или чистом HTML. Основное внимание уделено мобильной адаптации, светлому фону и структуре страницы. Включает шапку с логотипом, форму записи, разделы о коллективе и абонементах, карту и футер. Идеальный результат не требуется, важны согласование и дальнейшие доработки.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо создать сайт для рекрутинга с функционалом для трех категорий пользователей: кандидаты, компании и администратор. Кандидаты смогут регистрировать профили, указывать требования к вакансиям и общаться с компаниями. Компании получат возможность публиковать вакансии и вести чат с кандидатами. Администраторы смогут управлять всеми профилями и редактировать контент на сайте.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать копию сайта unsee.cc с аналогичным функционалом и дизайном. Ожидается создание сайта под ключ, включая все необходимые элементы и особенности оригинала.Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо достроить страницу на сайте, посвященную противопожарным дверям. Включает поиск изображений и текстового контента. Также потребуется настройка рекламной кампании по данной теме для привлечения целевой аудитории.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать сайт под ключ, аналогичный сайту конкурента accfarm.com. Ожидается, что новый сайт будет более удобным и современным. Рассматриваются различные предложения по дизайну и функционалу.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработка одностраничного сайта с возможностью редактирования контента. Тематика - реклама услуги для магазинов оптики. Ожидается современный дизайн и использование актуальных шрифтов.Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходим сайт «под ключ» для компании, занимающейся перевозкой грунта, песка и щебня в Москве. Сайт должен отражать услуги компании и быть удобным для пользователей.Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт3 года назад
Необхідно створити односторінковий сайт-візитку для дизайнера-школяра. Сайт має включати блоки про себе, портфоліо, новини та ін. Важливо забезпечити можливість редагування контенту, завантаження фото та відео, а також провести інструктаж по користуванню. Технічна підтримка користувача є обов'язковою.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт3 года назад