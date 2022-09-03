Необходимо достроить страницу на сайте, посвященную противопожарным дверям. Включает поиск изображений и текстового контента. Также потребуется настройка рекламной кампании по данной теме для привлечения целевой аудитории.
Нужно сделать копию сайта
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