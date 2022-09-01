Разработать продающий лендинг для товаров женской одежды на платформе kubik.website. Стандартная структура на украинском и русском языках включает шапку с логотипом и соцсетями, описание категории, размерную сетку, карточки товаров, информацию о доставке и оплате, отзывы и футер с гарантией качества. Лендинг должен быть легко копируемым для других категорий и подключать домен и пиксель Facebook.
Дизайн и сайт на Тильде
Нужен специалист по тильде. Требуется разработать дизайн и плавно натянуть его, обкинув нашим текстом. Если есть портфолио - хорошо.
Сайт из себя представляет лендинг (инфо продажник)
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